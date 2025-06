il settore aerospaziale protagonista al salone parigino

al settore aerospaziale al Paris Air Show riflette come le sfide globali abbiano accelerato innovazioni e strategie. Tra tensioni geopolitiche e nuove frontiere tecnologiche, il settore si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua evoluzione, dimostrando resilienza e visione futura. La presenza massiccia dell’industria legata a questi ambiti sottolinea l’importanza di un comparto in continua trasformazione.

I VENTI DI GUERRA che attraversano il mondo, soffiano anche tra gli stand del 55° Paris Air show di Le Bourget (SIAE), principale appuntamento del settore dell'aeronautica e dello spazio, che si è tenuto dal 16 al 22 giugno nella periferia di Parigi. In soli due anni, le priorità del settore aerospaziale sono passate dalla decarbonazione alla difesa, l'intelligenza artificiale, i droni e lo spazio. La presenza massiccia dell'industria legata alla difesa - quasi il 40% dei 2.400 espositori – ne sono la prova. Dal conflitto in Ucraina all'escalation in Medio Oriente, il settore è in fermento. Secondo Roberto Cingolani, direttore esecutivo di Leonardo presente al Salone di Le Bourget, "ciò che conta di più oggi è la sicurezza globale, che è molto più della Difesa: la include, ma riguarda anche i satelliti, la cybersicurezza, le infrastrutture digitali.