Il Segretario alla Difesa Usa Hegseth | Abbiamo devastato il programma nucleare dell’Iran

In un annuncio che segna un momento cruciale per la sicurezza globale, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno neutralizzato con successo il programma nucleare iraniano, con un’operazione mirata e senza vittime civili o militari. La vicenda mette in evidenza la determinazione americana e solleva importanti questioni sul futuro delle relazioni internazionali. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa strategica?

(Agenzia Vista) Usa, 22 giugno 2025 “Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano. Abbiamo condotto un'operazione precisa, senza prendere di mira civili o soldati iraniani. E' stato un successo schiacciante. Trump vuole la pace, Teheran deve seguire”. Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, in una conferenza stampa. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

