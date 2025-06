il salvataggio nel villoresi passante sventa tragedia

Una tranquilla passeggiata a Parabiago si è trasformata in un atto di coraggio che ha evitato una tragedia. Quando un uomo è caduto nel Villoresi sotto gli occhi della moglie, un passante ha prontamente intervenuto, salvandogli la vita. Un gesto di altruismo e prontezza che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza nei momenti più critici. La vicenda si conclude con un lieto fine, grazie a un angelo custode improvvisato.

PARABIAGO (Milano) Cade nel Villoresi sotto gli occhi della moglie: salvato da un passante. Una passeggiata tranquilla lungo il canale, in una mattina di inizio estate a Parabiago, si è trasformata in pochi istanti in un dramma sfiorato. Un sessantanovenne residente in zona ha perso improvvisamente l'equilibrio mentre camminava con la moglie sul bordo del Villoresi ed è precipitato nelle gelide acque del canale. La scena, avvenuta poco dopo le 9, si è consumata davanti agli occhi attoniti della donna, che ha immediatamente lanciato l'allarme. A salvare la vita al pensionato è stato un passante marocchino che, senza esitazione, si è tuffato in acqua per prestare soccorso.