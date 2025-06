Il Rivolta Pride torna a Bologna | il percorso del corteo

Il Rivolta Pride torna a Bologna per il quinto anno, portando in strada energia, solidarietà e una ferma volontà di rivendicare i diritti LGBTQIA+. Sabato 28 giugno, a partire dalle 15.30, i Giardini Margherita si trasformeranno in un vivace epicentro di partecipazione, attraversando via Dante e culminando nel parco della Montagnola. Un corteo che invita tutti a unirsi nella lotta per autodeterminazione e inclusione, rendendo Bologna ancora più protagonista di un movimento fondamentale.

Bologna, 23 giugno 2025 – Il Rivolta Pride, per il quinto anno, torna a accendere la città il prossimo sabato 28 giugno. A partire dalle 15.30, ai giardini Margherita, attraversando poi via Dante, per concludersi nel parco della Montagnola, la manifestazione Lgbtqia+, organizzata dall’assemblea autogestita e organizzata Rivolta pride, scende in strada non solo per rivendicare, ancora una volta, il diritto di autodeterminazione sessuale e di genere, ma anche per opporsi al genocidio palestinese e alle politiche securitarie del governo Meloni, come il decreto sicurezza. Sette i carri che sfileranno, da Rivolta pride e Cassero, che apriranno come ogni anno, fino al trenino delle famiglie arcobaleno, i carri di Mit, Red e Lesbiche in Rivolta, per concludere la parata con un carro dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Rivolta Pride torna a Bologna: il percorso del corteo

