il ritorno di pompieropoli un successo nel parco

'Pompieropoli' mancava da quindici anni a Copparo e, domenica 22 giugno, il ritorno della manifestazione è stato accolto con entusiasmo. Nel parco di Villa Zardi sono stati tanti i bambini che, accompagnati dai loro genitori, hanno vissuto una giornata da mini vigili del fuoco. Dopo la consegna della pettorina e del piccolo elmo, i giovanissimi pompieri sono stati accompagnati in un percorso a tappe, in cui hanno imparato a superare ostacoli, guidare una piccola jeep per bambini, arrampicarsi e imbracciare una manichetta dei pompieri per simulare lo spegnimento di un incendio. "Questo rappresenta per noi l'anno zero per il ritorno di Pompieropoli a Copparo – afferma Mariacristina Terranova, presidente dell'Associazione Amici Pompieri Copparo, che ha curato l'organizzazione assieme al Centro di promozione sociale Parco Verde e in collaborazione con l'associazione nazionale Vigili del fuoco, col patrocinio del Comune –.