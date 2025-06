Il ritorno di 6alle6 una camminata tra divertimento arte e solidarietà

Se l’estate recanatese non può fare a meno di emozioni e condivisione, la 6alle6 torna a incantare con la sua settima edizione. Una camminata all’alba che mescola divertimento, arte e solidarietà, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Preparatevi a vivere una giornata speciale, dove sport, cultura e impegno si incontrano in un’atmosfera unica nel suo genere. E tutto ciò, solo a Recanati!

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più amati dell’estate recanatese: la "6alle6", giunta alla sua settima edizione, in programma domenica 6 luglio con partenza alle 6 da viale Cesare Battisti: una camminata non competitiva all’alba che unisce sport, socialità, arte e impegno solidale in un’atmosfera unica nel suo genere. L’evento è promosso dal Grottini Team Recanati Asd con il patrocinio di Comune, Regione Marche, Sport e Salute, Coni e Fidal Marche. Il fucsia sarà il colore ufficiale di questa edizione con la nuova T-shirt creata dal giovane designer Alex Persico, originario di Porto Recanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di "6alle6", una camminata tra divertimento, arte e solidarietà

