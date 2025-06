Il ritorno dell’attaccante della dea Scamacca calvario finito | in vacanza col pallone Vuole giocarsi il posto da titolare con Retegui

Il ritorno di Scamacca all'Atalanta segna una rinascita attesa da tempo, mentre il giovane Calvario si concede un meritato relax tra un allenamento e l’altro, sognando un’opportunità di rilancio. Con Scalvini che si avvicina al pieno recupero, la competizione in attacco si infiamma: chi avrà la meglio per il posto da titolare? La stagione si prospetta all’insegna di sfide e sorprese da scoprire.

A metà luglio, al via degli allenamenti pre-stagionali, l’ Atalanta ritroverà in gruppo sia Giorgio Scalvini, più avanti nel recupero successivo all’intervento chirurgico alla spalla, sia Gianluca Scamacca, operato a inizio febbraio a Barcellona dopo l’infortunio al muscolo tendineo rimediato nei pochi minuti disputati contro il Torino. Un illusorio rientro dopo sei mesi di stop per la rottura del legamento crociato. Praticamente una stagione passata ai box per il 26enne centravanti romano, che ora scalpita per recuperare il tempo perduto: due settimane fa il giocatore si è sposato nell’Urbe, sacrificando il viaggio di nozze e le vacanze per continuare a lavorare sotto il sole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net