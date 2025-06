il ritorno dei cesaroni parlano gli attori e amendola ricorda fassari

il ritorno dei Cesaroni, un evento che riporta sul piccolo schermo i volti e le emozioni di una serie amatissima. Durante l'Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola e gli altri attori hanno reso omaggio a Antonello Fassari, ricordando con affetto il suo contributo e la sua presenza fondamentale. Amendola ha concluso con parole piene di nostalgia e speranza, certi che il suo spirito vivrĂ ancora nelle nuove avventure della famiglia Cesaroni.

L’attore è venuto a mancare qualche mese fa. Agli Italian Global Series Festival, a Rimini, ieri, domenica 22 giugno è stata presentata la nuova stagione dei Cesaroni, revival dopo anni. Impossibile così non ricordare Antonello Fassari, nella serie fratello di Claudio Amendola. Dal palco l’attore ha detto: “Abbiamo un vuoto cosmico. Fino all’ultimo abbiamo sperato che potesse essere con noi. Purtroppo non è stato così. Ma abbiamo la certezza di averlo vicino”. Poi Amendola, nella serie Giulio si è lasciato andare a un aneddoto:  “Il primo giorno in bottiglieria abbiamo sentito la sua presenza. La conferma l’abbiamo avuta quando abbiamo rischiato un incidente in macchina sul set, veramente brutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com