il rione ponte rosso vince il palio del cupolone

Non c’è due senza tre: il Rione Ponte Rosso fa suo l’antico detto e vince, per la terza volta di fila, il Palio del Cupolone. Il verdetto intorno alla mezzanotte di sabato, quando, dopo l’ultima prova, il gioco della Fabbrica, con la piazza e i rionali in febbrile attesa, dalla finestre del palazzetto del Capitano del Perdono, è stato srotolato il drappo con i colori del Rione vincente, il Ponte Rosso. Ponte Rosso che così guida l’albo d’oro della manifestazione angelana, con ben 5 successi nelle edizioni disputate, seguito dal Rione Fornaci con 3 mentre il Rione del Campo non ha mai vinto; nel 2020 e nel 2021 la manifestazione non si è svolta causa covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it