Il ricordo di Amadeus | Un abbraccio che non dimenticherò

Il mondo dello spettacolo e del cuore piange Harley Zuriatti, giovane ex concorrente di Affari tuoi e simbolo di forza e speranza. A soli 29 anni, Harley ha affrontato con coraggio una battaglia contro il tumore, lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi fan. La sua scomparsa, annunciata dal marito Andrea Fiorillo, rappresenta una perdita enorme. Il suo ricordo continuerà a vivere come esempio di tenacia e amore, un abbraccio che non si dimenticherà mai.

Si è spenta a 29 anni Harley Zuriatti, ex concorrente di Affari tuoi. Conosciuta per la sua partecipazione al programma come rappresentante del Friuli Venezia Giulia, Harley ha conquistato il cuore del pubblico non solo per la sua vittoria di 20.000 euro, ma soprattutto per il coraggio con cui ha condiviso la sua lotta contro un tumore all'utero. La triste notizia della sua scomparsa è stata annunciata via social dal marito, Andrea Fiorillo, e subito commentata da Amadeus, allora conduttore del programma di Rai 1.

