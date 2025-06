Il ricordo del ministro della Cultura Alessandro Giuli | Le sue ‘Sfere’ dischiuse e ferite ci parlano ancora oggi di fragilità e complessità dell’umano e del mondo

Il ricordo del ministro della Cultura Alessandro Giuli si intreccia con le profonde sfere di un artista leggendario come Arnaldo Pomodoro, recentemente scomparso all'età di 98 anni. Le sue opere, tra cui le iconiche sfere di bronzo, continuano a parlarci di fragilità e complessità umana e globale. Con un'eredità artistica che attraversa generazioni, il mondo piange un maestro che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama internazionale.

A ddio ad Arnaldo Pomodoro: lo scultore, celebre per le sue iconiche sfere di bronzo, si è spento domenica 22 giugno alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Nato il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, Pomodoro ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico globale, come annunciato dalla Fondazione che porta il suo nome e diretta da Carlotta Montebello. Design Week tra arte e tecnologia: a Milano il cavallo olimpico Zeus X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Alle origini dell’arte moderna Addio ad Arnaldo Pomodoro. «Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell’arte perde una delle sue voci più autorevoli, lucide e visionarie », ha dichiarato Montebello in un comunicato stampa pubblicato sul sito della fondazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ricordo del ministro della Cultura Alessandro Giuli: «Le sue ‘Sfere’ dischiuse e ferite ci parlano ancora oggi di fragilità e complessità dell’umano e del mondo»

