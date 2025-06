D iretto da Marco Tullio Giordana, Yara esplora uno dei fatti di cronaca nera che più hanno sconvolto l’Italia negli ultimi 15 anni. In onda q uesta sera alle 21.20 su Canale 5, è una cronistoria fedele (e nettamente colpevolista) del delitto di Yara Gambirasio, pur con ridondanze melodrammatiche al limite della soap opera. Uscito su Netflix nel 2021, è interpretato da Isabella Ragonese, Thomas Trabacchi e Alessio Boni. Su Netflix esce “Yara”: il trailer del film che racconta il caso Gambirasio X Leggi anche › “Yara”, su Netflix il film di Tullio Giordana che ricostruisce il delitto di Yara Gambirasio Yara, la trama del film sul delitto di Yara Gambirasio, in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista Marco Tullio Giordana mette in scena con toni forti e taglio colpevolista il delitto avvenuto nella bergamasca nel 2011, per cui è stato condannato in via definitiva Massimo Bossetti