Il quartier generale a Rovezzano Una base da 30 milioni di euro Bando di gara alle fasi finali

l'assegnazione definitiva. In un contesto di tensioni globali e di divisioni locali, questa gara segna un capitolo cruciale per il futuro strategico della regione, dimostrando come l'equilibrio tra investimenti e sensibilità possa plasmare il nostro domani.

Mentre una parte della città continua a urlare il proprio 'No', alla luce anche degli ultimi accadimenti che rendono sempre più fragile lo scenario diplomatico mondiale, il bando di gara per la realizzazione del comando Nato a Rovezzano prosegue a passo spedito nei suoi vari step. Pubblicato a dicembre scorso, ora è arrivato agli ultimi atti della cosiddetta 'fase 2', ovvero quella che si apre con la presentazione delle offerte e si chiude con l'aggiudicazione dell'appalto. L'ultimo aggiornamento è di fine maggio, con la nomina della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte economiche e tecniche (il 21 maggio c'è stata l'apertura delle buste).

