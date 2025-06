Il Qatar chiude lo spazio aereo per sicurezza

Il Qatar ha deciso di chiudere temporaneamente il suo spazio aereo, una mossa strategica per garantire la sicurezza di tutti. Questa misura, comunicata dal ministero degli Esteri di Doha, si inserisce in un quadro di precauzioni a seguito delle recenti tensioni regionali. Con la presenza della più grande base americana della zona ad Al Udeid, la situazione rimane sotto stretta osservazione, evidenziando l’importanza di questa decisione per la stabilità regionale e internazionale.

Il Qatar chiude lo spazio aereo "al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori". Lo rende noto il ministero degli Esteri di Doha in una nota, aggiungendo che "questa disposizione fa parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione". In Qatar c'è la più grande base degli Stati Uniti della regione, quella di Al Udeid, che ospita più di 10.000 soldati ed è la sede del Us Central Command. Il ministero qatarino afferma che "le autorità stanno monitorando attentamente e costantemente la situazione, valutando gli sviluppi in coordinamento con i partner regionali e internazionali e forniranno tempestivamente al pubblico informazioni aggiornate attraverso i canali ufficiali".

