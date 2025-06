Il Qatar a sorpresa chiude lo spazio aereo | jet dirottati e voli cancellati cosa significa per il traffico Europa-Asia

Una decisione improvvisa dell’autorità di Doha di chiudere lo spazio aereo ha sconvolto i voli tra Europa e Asia, dirottando decine di jet e cancellando numerose partenze. Questa mossa, presentata come misura di sicurezza, lascia il settore aeronautico alle prese con imprevisti e ritardi, creando un effetto domino sulle rotte internazionali. Ma cosa significa davvero per i viaggiatori e le compagnie aeree? Scopriamolo insieme.

Decisione a sorpresa dell’autorità di Doha «per garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori». Decine di compagnie ora dovranno cambiare i piani di volo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Qatar (a sorpresa) chiude lo spazio aereo: jet dirottati e voli cancellati, cosa significa per il traffico Europa-Asia

