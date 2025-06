Il professor Angelo Paolo Dei Tos riconfermato presidente della Scuola di Medicina dell' Unipd

Il professor Angelo Paolo Dei Tos, rinomato esperto e guida stimata dell’area medica, è stato riconfermato presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Padova, consolidando il suo ruolo fino al 2028. Questa decisione riflette la fiducia nel suo impegno e visione innovativa per il futuro della formazione e della ricerca medica. Aggiunge Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di...

Il professor Angelo Paolo Dei Tos è stato rieletto oggi, lunedì 23 giugno, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Padova: in carica dall’1 ottobre 2022, è stato riconfermato per altri tre anni, quindi fino al 2028. Afferma in merito Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it