Il primo nuovo acquisto della Sba è Francesco Alberto Rapini

La Scuola Basket Arezzo dà il benvenuto a Francesco Alberto Rapini, il nuovo talento che si unisce alla famiglia biancoverde per la stagione 2025/2026. Classe 2004, cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Stella Azzurra Roma e con esperienza in Serie B, Rapini promette di portare energia e talento in campo. Con un pedigree di tutto rispetto, il suo arrivo segna un passo importante nel progetto di crescita della squadra.

Arezzo, 23 giugno 2025 – La Scuola Basket Arezzo comunica l’ingaggio per la stagione 20252026 della nuova guardia Francesco Alberto Rapini, classe 2004, che nell’ultimo campionato ha vestito la maglia dell’Attila Junior Porto Recanati in Serie B. Rapini, nipote e figlio d’arte, è una guardia di 195 cm cresciuta nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma con cui ha esordito anche in Serie Ae partecipato a livello giovanile a tante finali nazionali, con i senior ha vestito la maglia di Carver Cinecittà e Attila Junior Porto Recanati in Serie B e Janus Fabriano in B Nazionale. Coach Fioravanti sul nuovo arrivo in amaranto: “ Francesco è un ragazzo giovane, con qualità importanti e grande potenziale, che ha alle spalle esperienze importanti sia di settore giovanile che nel mondo senior. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il primo nuovo acquisto della Sba è Francesco Alberto Rapini

