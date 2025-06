Il primo mercato di comunità nel nostro territorio

BIRÀ, il primo mercato di comunità dell’Umbria, apre le sue porte a Perugia, portando con sé una nuova filosofia di acquisto: sostenibilità, genuinità e solidarietà. In un quartiere ricco di storia e tradizione, questo spazio si propone come punto di incontro tra produttori locali e cittadini, promuovendo un’economia più giusta e consapevole. Un luogo dove il cibo diventa strumento di comunità, radici e futuro.

BIRÀ è molto più di un market: è uno spazio per la comunità, dedicato al cibo locale, sano e giusto. E’ la filosofia del supermercato, pardon, del primo " mercato di comunità dell’Umbria ". Ha tagliato il nastro la settimana scorsa a Perugia, in via Birago, quartiere ai piedi del centro storico, dove è ancora forte l’orgoglio popolare, intriso di lavoro, spirito collaborativo, radici sane. I promotori del progetto - Giorgio Vicario, Giordano Stella e Francesco Di Filippo, per Coop 06124 Birà - ci illustrano cosa c’è dietro il mondo di questo negozio solidale. In sintesi, raccontateci di Birà. "Il negozio – aperto dal lunedì a sabato (con orari 8 – 14 e 16. 🔗 Leggi su Quotidiano.net