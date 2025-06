Il primo assaggio di Jonathan Anderson da Dior? Una borsa che omaggia Dracula Ma perché proprio Dracula?

Il debutto di Jonathan Anderson da Dior si annuncia come un evento imperdibile, e la sua prima creazione non delude: una borsa Book Tote ispirata a Dracula. Ma perché proprio Dracula? La risposta risiede in un messaggio profondo e affascinante che anticipa la sfilata del 27 giugno, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un mix di eleganza e mistero che promette di rivoluzionare il mondo della moda.

In attesa della sfilata di debutto che si terrà il prossimo 27 giugno arriva una piccola preview del Dior di Jonathan Anderson: una versione della borsa Book Tote che riproduce la copertina originale del celebre romanzo di Bram Stoker (per un motivo ben preciso). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il primo assaggio di Jonathan Anderson da Dior? Una borsa che omaggia Dracula. Ma perché proprio Dracula?

