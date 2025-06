Il prevosto il vicolo cieco e la moralità pubblica di Piacenza nel 1553

Un affascinante scorcio di storia che rivela come, sebbene siano passati quasi 500 anni, le sfide morali e sociali di Piacenza non siano poi così diverse da quelle odierne. Questo documento, indirizzato ai “Molto Magnifici Signori” nel 1553, ci offre uno sguardo diretto su un passato che si incrocia con il presente, dimostrando che, in fondo, nulla di nuovo sotto il sole. Ecco perché è importante riscoprire le radici della nostra moralità pubblica.

Questi fatti accadevano a Piacenza quasi 500 anni fa e sembrano quasi ascrivibili ai nostri giorni. Per dirla breve, nulla di nuovo sotto al sole. Questa cronaca è presa da un documento rivolto ai “Molto Magnifici Signori sopra l’ornamento di questa città di Piacenza” datato 21 giugno 1553, ed è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il prevosto, il vicolo cieco e la moralità pubblica di Piacenza nel 1553

In questa notizia si parla di: piacenza - prevosto - vicolo - cieco

Meloni a Confindustria: «Pensare in grande», in un vicolo cieco - Durante l'assemblea annuale di Confindustria, Giorgia Meloni ha esortato a "pensare in grande", ma la sua dichiarazione è stata messa in discussione dalle critiche espresse dal presidente Emanuele Orsini.

Piacenza dedica una strada a Braille: un vicolo cieco - quartiere periferico della Besurica che però è un vicolo "cieco". Lo riporta fanpage.it

Piacenza dedica vicolo "cieco" a Braille - per chi proviene da via Turati o via della Besurica) e' infatti un vicolo "cieco": come cacciarsi in un 'cul de sac'. Si legge su ansa.it