Il presidente Giani ad Ambra per la Festa della Battitura

Un pomeriggio di autentica tradizione e calore umano ad Ambra, dove il presidente Giani ha condiviso momenti di festa con la comunità locale. La Battitura, simbolo di storia e identità, ha richiamato generazioni di contadini e appassionati, rafforzando il legame tra passato e presente. Dopo le celebrazioni, una cena conviviale ha concluso questa giornata speciale, confermando l'importanza di preservare le radici culturali della nostra terra.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Una giornata di festa, identità e memoria quella che si è svolta sabato ad Ambra, nel comune di Bucine, dove il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha preso parte alla tradizionale Battitura, antica celebrazione legata ai ritmi del lavoro contadino e all'inizio dell'estate organizzata dalla Pro Loco locale. Non è mancata ovviamente la tradizionale cena al campetto sportivo Peep. Una tavolata lunga oltre 600 persone, i profumi della cucina contadina toscana, il ritmo della musica dal vivo e un intero paese riunito. "In questi riti popolari - ha dichiarato Giani - ritroviamo l'anima della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il presidente Giani ad Ambra per la Festa della Battitura

In questa notizia si parla di: presidente - giani - ambra - festa

