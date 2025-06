Il pilota Kimi Antonelli promosso alla maturità

Dopo aver conquistato il cuore della pista, Andrea Kimi Antonelli guarda ora con fiducia al futuro, pronto a scendere di nuovo in pista per il Gran Premio d'Austria. La sua maturità non è solo un traguardo scolastico, ma anche un segnale della sua determinazione e passione per il mondo delle corse. Con il diploma in tasca, Antonelli può concentrarsi al massimo sulla sfida più grande: dimostrare tutto il suo talento in gara.

 Missione compiuta: Andrea Kimi Antonelli ha superato l'esame di maturitĂ all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. E' stato lo stesso pilota Mercedes a renderlo noto con un post nelle sue sue storie di Instagram, con tanto di foto con una corona d'alloro e la scritta "Promosso". Antonelli potrĂ tornare a concentrarsi sui suoi impegni in pista, a partire dal Gran Premio di Austria, in programma del 27 al 29 giugno. Praticamente mollati i libri, tornerĂ al volante della sua macchina per continuare a impressionare il mondo della Formula Uno dopo il terzo posto conquistato nell'ultimo Gran Premio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il pilota Kimi Antonelli promosso alla maturitĂ

