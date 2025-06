Il piano di Allegri per essere al top | raduno anticipato e doppie sedute

Il Milan si prepara a partire con il piede giusto grazie al piano di Allegri, che prevede un raduno anticipato e doppie sedute di allenamento. Questa strategia permette ai rossoneri di sfruttare al massimo la freschezza atletica, in un contesto di confronto diretto con Inter e Juve, impegnate negli Stati Uniti. L’obiettivo del tecnico è costruire un gruppo solido e coeso fin dai primi allenamenti, per affrontare al meglio la nuova stagione.

© Gazzetta.it - Il piano di Allegri per essere al top: raduno anticipato e doppie sedute

