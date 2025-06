Il Paz dell’Inter si chiama Carboni | ora ha una collocazione tattica – TS

Valentin Carboni sta tornando a brillare: dopo quasi otto mesi di inattività, il giovane talento dell’Inter si prepara a riconquistare il suo posto in campo. Con una collocazione tattica nuova e un entusiasmo rinnovato, il talento argentino potrebbe diventare la vera sorpresa dei nerazzurri, portando in dote quella freschezza e creatività tanto desiderate. La sua rinascita segna un nuovo capitolo per l’Inter: restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà questa promettente stagione.

L’Inter riscopre il talento di Valentin Carboni, che a distanza di 260 giorni dall’ultima partita giocata a Marsiglia, ritrova il campo e anche il gol. Il classe 2005 potrebbe d iventare quel Nico Paz tanto sognato dai nerazzurri nelle settimane scorse. RILANCIO – Valentin Carboni ha rivisto la luce. Il talento argentino, out per otto mesi a causa della rottura del legamento crociato durante il ritiro con la Nazionale argentina lo scorso ottobre, sabato è stato decisivo. Suo il gol che ha permesso all’Inter di completare la rimonta contro l’Urawa Red Diamonds e di rilanciarsi al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Paz dell’Inter si chiama Carboni: ora ha una collocazione tattica – TS

