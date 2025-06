Il parroco celebra messa con i colori della Palestina – Video

In un gesto di forte significato, il parroco di Mortora ha celebrato la messa indossando una casula con i colori della Palestina. Un atto che va oltre il rituale, diventando un messaggio chiaro e deciso contro la violenza, sottolineando che la fede non può restare neutrale di fronte alle ingiustizie. Un esempio di come spiritualità e impegno civile possano unirsi per comunicare un senso di solidarietà e speranza.

(Adnkronos) – Il parroco celebra la messa con una casula con i colori della Palestina. Per il Corpus Domini, don Rito Maresca – parroco della parrocchia di Mortora a Piana di Sorrento – ha indossato paramenti speciali: "Non una provocazione, ma una presa di posizione netta: la fede non può essere neutrale davanti alla violenza", . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: parroco - celebra - messa - colori

Sorrento, don Rito Maresca celebra messa con indosso colori della Palestina: “A Gaza corpi spezzati sotto le bombe” - altare i colori della Palestina per denunciare con forza la sofferenza di Gaza, dove corpi spezzati sotto le bombe raccontano un dramma senza fine.

Nella parrocchia di Mortora... Sorrento, il parroco celebra la messa con indosso i colori della bandiera Palestinese. La scelta di Don Rito Maresca: "Non possiamo far finta di non vedere ciò che sta accadendo". Vai su X

A Mortora, frazione di Piano di Sorrento, nel Napoletano, il parroco celebra messa indossando una casula con i colori della bandiera della Palestina Le immagini: Vai su Facebook

Il parroco a messa vestito con i colori della Palestina - Video; Sorrento, il parroco celebra la messa indossando la bandiera della Palestina: Misericordia e perdono; Sorrento, il parroco celebra la messa con indosso i colori della bandiera palestinese.

Il parroco che a Sorrento ha celebrato messa con indosso i colori della bandiera palestinese - Ha celebrato la santa messa con addosso una tunica sopra la quale c’era cucita una bandiera della Palestina. blitzquotidiano.it scrive

Sorrento, il parroco celebra la messa indossando la bandiera della Palestina: “Misericordia e perdono” - A Mortora, frazione di Piano di Sorrento, nel Napoletano, il parroco celebra messa indossando una casula con i colori della bandiera della Palestina ... Come scrive fanpage.it