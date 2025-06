Il parasole di design più prezioso al mondo vale oltre 1 milione di euro.

estate di lusso e ostentazione, un vero simbolo di esclusività e raffinatezza. Questo parasole di design, unico al mondo, incarna l’eccellenza artigianale e il genio creativo, elevando l’arte del divertimento all’ennesima potenza. Un capolavoro che non si limita a proteggere dal sole, ma si trasforma in un’affermazione di stile senza precedenti. È solo l’inizio di un’estate all’insegna dell’eccesso e dell’unicità.

Nel catalogo delle follie estive 2025, la designer Debbie Wingham ha alzato l'asticella. Per celebrare l'inizio ufficiale della stagione, la stilista britannica più teatrale e barocca di Instagram ha svelato una delle sue creazioni più ambiziose: un parasole-gioiello da 1 milione di sterline, frutto della collaborazione con il marchio di alta gamma Il Marchesato. Oro, diamanti e un'eredità di famiglia si intrecciano in un oggetto pensato per un cliente speciale, celebrato sui social con un post che recita: "Officially summer—and officially shaded in luxury!" Un ombrellone-gioiello tra oro 24 carati, broccati e diamanti.