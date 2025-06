Il Papa all’Angelus | Fermare la tragedia della guerra prima che sia troppo tardi

Il Papa Francesco, durante l’Angelus, ha lanciato un appello urgente e commovente: fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile. Con parole piene di speranza e responsabilità, ha invitato la comunità internazionale a ascoltare il grido di pace che risuona dall’umanità, affinché le armi non soffochino i nostri sogni di concordia e dialogo. La pace è un imperativo che non può attendere.

"Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile". È questo l'accorato appello lanciato da Papa Francesco durante l'Angelus. Il Pontefice ha esortato la comunità internazionale a non ignorare il grido di pace che si leva dall'umanità: "Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace: è un grido che chiede responsabilità e ragione e non dev'essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto". Il Santo Padre ha poi ricordato le parole di Leone XIII: "La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia del popolo che richiedono generazioni per rimarginarsi".

