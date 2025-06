Il nome della rosa | da Umberto Eco a Francesco Filidei fino alla Scala

Il debutto de Il nome della rosa, opera firmata da Francesco Filidei e ispirata al celebre romanzo di Umberto Eco, ha conquistato il pubblico del Teatro alla Scala di Milano lo scorso 27 aprile. Un successo clamoroso che si è ripetuto nelle successive repliche, dimostrando come la musica possa diventare ponte tra letteratura e teatro, invitandoci a riscoprire un capolavoro senza tempo.

