Il Napoli vuole due portieri titolari Meret e Milinkovic-Savic poi Conte deciderà chi gioca Sky

Il Napoli si prepara a rivoluzionare il suo reparto tra i pali, con Meret e Milinkovic Savic pronti a sfidarsi per la maglia da titolare. Luca Marchetti, esperto di mercato, svela i nuovi sviluppi: Meret sta per firmare un contratto biennale, mentre il ruolo di Milinkovic Savic resta da definire. La sfida tra i due portieri si infiamma, alimentando l’entusiasmo dei tifosi azzurri e le aspettative per un nuovo ciclo vincente.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli soffermandosi anche sulla questione portiere. Di seguito le sue parole: «Meret dovrebbe firmare oggi, ci attendiamo davvero nelle prossime ore l'ufficialità del contratto biennale che andrà a firmare. Poi, Milinkovic Savic è da capire se lo si può definire secondo portiere o un altro primo. L'intenzione del Napoli è quella di avere due portieri più o meno sullo stesso livello che si giochino il posto, poi deciderà Conte chi sarà il titolare a seconda delle situazioni.

Napoli, arriva Milinkovic-Savic per 18 milioni di euro. Rinnova anche Meret fino 2027 - Il Napoli si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo di grande impatto: Milinkovic-Savic sta per approdare al club partenopeo dal Torino per 18 milioni di euro, mentre Meret rinnova fino al 2027.

