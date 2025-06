Il Motor Day della solidarietà Sfilano i bolidi made in Usa

Domenica a Concorezzo si è acceso il primo Motor Day della sua storia, un vero e proprio show di bolidi americani d’epoca che hanno sfilato tra le vie del centro, incantando gli spettatori. Un evento speciale, nato dalla passione di “Fare”, la nuova associazione dedicata a intrattenimento e solidarietà, e che ha raccolto fondi per cause benefiche. Un giorno indimenticabile di motori, emozioni e generosità.

Domenica americana per Concorezzo che ieri ha ospitato il primo Motor Day della propria storia, macchine d'epoca d'Oltreoceano hanno sfilato per le vie del centro regalando momenti da sogno agli spettatori. Debutta così " Fare ", la nuova associazione nata a fine 2024, che ha riunito un gruppo di professionisti decisi a "offrire intrattenimento e solidarietà", spiega Veronica Riusi, vicepresidente. L'evento aveva come obiettivo la raccolta fondi per Airc e la ricerca sul cancro. "Per la nostra prima prova – racconta – abbiamo scelto un'iniziativa in linea con i motori, passione brianzola per eccellenza".