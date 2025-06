Il Monterrey s’è inventato la barriera smezzata | e sul web è febbre del muro New York Times

Durante una sfida mondiale poco memorabile tra River Plate e Monterrey, il portiere del Monterrey, Esteban Andrada, ha sorpreso tutti con un'idea geniale: ha inventato la barriera smezzata, dividendo i difensori in due gruppi separati. Un gesto che ha catturato l’attenzione del web e che potrebbe rivoluzionare le strategie di calcio. Questo episodio dimostra come l’ingegno possa trasformare anche le situazioni più ordinarie in innovazioni sorprendenti, lasciando il segno nel mondo dello sport.

Durante la "piuttosto dimenticabile" sfida tra River Plate e Monterrey al Mondiale per club, è successa una cosa: alla squadra argentina è stato concesso un calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore. E Mentre Mastantuono si preparava a battere, il portiere del Monterrey Esteban Andrada s'è inventato. la barriera divisa in due: quattro da un lato, spazio, quattro dall'altro. Mezza barriera per coprire il primo palo, e mezza per coprire il secondo. In mezzo un buco, che vale anche come tranello. L'attaccante vede il buco e ci tira dentro. Il portiere sta lì e para. Geniale. "Una scena simile si è ripetuta poco dopo l'intervallo – racconta sempre il Nyt – Normalmente, questi piccoli momenti probabilmente non avrebbero catturato l'attenzione.