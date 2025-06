Il mondo è in fiamme | secondo il Global Peace Index ci sono 59 conflitti attivi È record dalla Seconda guerra mondiale

Il mondo è in fiamme: secondo il Global Peace Index, nel 2025 si registra il numero più alto di conflitti attivi dalla fine della Seconda guerra mondiale. Con 59 guerre e crisi armate in corso, il pianeta si conficca in un'epoca di instabilità senza precedenti. Dalla sofferenza del Sudan alle tensioni globali, il rapporto ci mette davanti a una realtà drammatica che richiede urgente attenzione e azioni concrete per la pace.

Il mondo brucia. Con 59 conflitti attivi tra Stati, il 2025 segna un tragico record: è il numero più alto di guerre e crisi armate registrato dalla fine della Seconda guerra mondiale. A lanciare l'allarme è il nuovo Global Peace Index, il rapporto annuale pubblicato dall'Institute for Economics and Peace (IEP), che fotografa un pianeta sempre più frammentato, violento e instabile. Secondo l'analisi, il Sudan è oggi il terzo Paese meno pacifico al mondo, preceduto solo da Ucraina e Russia. Dall'aprile 2023, la nazione africana è sprofondata in una sanguinosa guerra civile tra le Forze Armate sudanesi (Saf) e le Forze di Supporto Rapido (Rsf), con un bilancio devastante: oltre 6.

Papa Leone XIV: "Ai grandi del mondo dico, mai più la guerra" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – In un momento di profonda riflessione, Papa Leone XIV ha evocato la memoria della Seconda Guerra Mondiale, sottolineando le sue terribili conseguenze.

"Mettiamoci insieme e troviamo soluzioni per la pace perché bisogna evitare a tutti i costi l'uso delle armi", è l'ennesimo accorato appello di Papa Leone XIV contro la guerra, sia in Medio Oriente che nel resto del mondo. "Cerco di seguire giorno e notte ciò che Vai su Facebook

