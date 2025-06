Il missile iraniano colpisce Israele – Il video

Una nuova escalation tra Iran e Israele scuote il Medio Oriente: un missile iraniano colpisce il territorio israeliano, causando danni e tensioni crescenti. Oggi, l’IDF ha registrato otto lanci in quattro raffiche, con molte intercettazioni e alcuni missili che sono caduti sul suolo. In un contesto già fragile, questi eventi minacciano di intensificare ulteriormente la volatilità della regione. La situazione rimane altamente instabile e in evoluzione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

In questo video pubblicato su X da ClashReport vediamo un missile iraniano che colpisce in Israele. Oggi, 23 giugno, l’Idf ha identificato un totale di otto missili lanciati dall’Iran verso Israele in quattro raffiche diverse, la maggior parte è stata intercettata, alcuni sono caduti sul territorio. La Compagnia elettrica israeliana (Iec) ha riferito che, a seguito di danni nei pressi di una infrastruttura strategica nel sud del Paese, si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica a diverse comunità della zona. Dopo l’ultimo lancio di missili iraniani verso Israele, una serie di esplosioni sono state udite vicino Gerusalemme. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: missile - iraniano - colpisce - israele

Israele, missile iraniano colpisce edificio a Tamra: quattro morti - Un nuovo episodio di tensione scuote il Medio Oriente: un missile iraniano ha colpito Tamra, città israeliana a maggioranza araba, causando la morte di quattro donne e numerosi feriti.

Secondo missile iraniano colpisce Israele, il botto è fortissimo Vai su X

Un missile iraniano colpisce Beersheba, sette feriti. Israele risponde con raid aerei su Teheran: danneggiati siti nucleari e installazioni militari. A Gaza almeno 34 morti. Diplomazia in stallo a Ginevra, «nessun negoziato finché Israele continuerà ad attaccare» Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran: lanciati 25 missili iraniani, colpita anche Haifa; Missile iraniano colpisce Haifa, in Israele: il momento dell'impatto - il video; Israele - Iran guerra, news oggi: proseguono gli attacchi, live.

Missile iraniano colpisce Haifa, in Israele: il momento dell'impatto - il video - Lo riferisce il servizio di pronto soccorso israeliano, Magen David Adom: un ragazzo di 16 anni ... Riporta msn.com

Bombardamento iraniano nel Nord di Israele: colpita Haifa. Il video del raid - Secondo quanto riportato da l servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, citato dal Times of Israel, sono 17 le persone rimaste ferite. Scrive tg.la7.it