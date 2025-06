Il mio cane è dominante Cosa significa davvero e perché non c'entra l'aggressività

Il termine "cane 232 dominante" spesso genera fraintendimenti: molti pensano che indichi un comportamento aggressivo o di supremazia, ma la realtà è ben diversa. La scienza ha dimostrato che tali interpretazioni sono basate su osservazioni obsolete e distorte, nate da studi su lupi in cattività. Conoscere la storia dell'etologia ci permette di comprendere meglio il nostro amico a quattro zampe e di affrontare i suoi comportamenti con consapevolezza e rispetto.

