Il ministro Valditara firma protocollo con la Cna le reazioni spezzine

Il recente protocollo firmato tra il ministro Valditara e la CNA rappresenta un passo decisivo verso una sinergia più forte tra scuola e mondo del lavoro. Questa collaborazione mira a colmare il divario tra formazione e occupazione, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita professionale. In un contesto in continua evoluzione, l’intesa si configura come un’opportunità imperdibile per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro, favorendo lo sviluppo di competenze chiave e pratiche.

La Spezia, 23 giugno 2025 – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, hanno sottoscritto al Ministero un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. Il Ministero e la Cna si impegnano a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-professionali concordate, promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la Cna per avvicinare i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, sostenere attività di orientamento degli studenti per favorire scelte consapevoli sulle prospettive occupazionali, promuovere un sistema che accompagni gli studenti anche verso progetti professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ministro Valditara firma protocollo con la Cna, le reazioni spezzine

