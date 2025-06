Il Ministero taglia i fondi a Rami D’Ora Mobilitazione per sostenere la rassegna

Il Ministero della Cultura ha deciso di tagliare i fondi destinati a Rami D’ora, la rassegna di arti performative in natura che da cinque anni anima la Valtellina con eventi di qualità, creando momenti di bellezza e condivisione. Erica Meucci, ideatrice e cuore pulsante dell’iniziativa, ha lanciato un appello per salvare questa preziosa tradizione. La speranza è che l’indignazione si trasformi in azione per garantire il futuro di questa meravigliosa rassegna.

"Abbiamo i fatto tanto in questi 5 anni per portare in Valtellina un’offerta culturale di qualità che sapesse creare momenti di bellezza e condivisione. Ora il futuro della nostra rassegna è in pericolo". Erica Meucci, ideatrice e anima di Rami D’ora (rassegna di arti performative in natura promossa dal collettivo Laagam), lancia l’allarme dopo che il Ministro della cultura ha deciso di non rinnovare il contributo, mettendo a rischio la prosecuzione del progetto. È arrivata a quasi cinquemila euro la raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe. "Siamo riuscite a coinvolgere tantissime persone di tutte le età, bambini? della scuola dell’infanzia, adulti? e anziani, portato spettacoli nelle scuole, nelle case di riposo, in comunità minorili, nelle biblioteche, nei musei, nelle piazze, nei quartieri popolari, nei boschi, nelle piccole frazioni, nei luoghi del cuore e nei borghi da riscoprire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Ministero taglia i fondi a Rami D’Ora. Mobilitazione per sostenere la rassegna

