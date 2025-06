Il mega-striscione contro Jeff Bezos a Venezia il blitz in piazza San Marco di Greenpeace prima del matrimonio – Il video

Un'onda di protesta esplode nel cuore di Venezia: in piazza San Marco, Greenpeace ha disteso un gigantesco striscione bianco di 400 metri quadrati raffigurante Jeff Bezos sorridente, accompagnato da un messaggio forte e chiaro. Prima delle sue discussissime nozze nella laguna, il blitz mira a richiamare l'attenzione sulla disparità fiscale e sul valore culturale di Venezia. Un gesto che invita tutti a riflettere sulle ingiustizie e sul rispetto di questa meraviglia.

Quattrocento metri quadrati di striscione bianco, con tanto di Jeff Bezos sorridente, hanno occupato una buona fetta di piazza San Marco a Venezia. « If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax » – «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse» – è il grido di protesta, in vista delle super-nozze del miliardario e patron di Amazon, previste tra martedì 24 e giovedì 26 giugno proprio nella laguna veneta. L’iniziativa, di Greenpeace e del gruppo di attivisti inglesi Everyone Hates Elon, ha lo scopo di promuovere una sempre maggiore tassazione per i ricchi e per l’industria fossile. 🔗 Leggi su Open.online