Il Mediterraneo come luogo di incontro e di Pace

idee e prospettive sul ruolo del Mediterraneo come crocevia di incontri, scambio culturale e pace. Un dialogo che ha valorizzato le ricchezze di una regione unica al mondo, riaffermando l’importanza di promuovere dialogo e collaborazione tra le diverse anime che abitano questa meravigliosa area. È stato un momento di grande ispirazione, capace di rafforzare il nostro impegno verso un futuro di armonia mediterranea, in cui le diversità diventano risorsa condivisa.

Nei giorni scorsi mi si è data l'opportunità di un gradevole e interessante incontro con due esponenti della cultura campana: l'arch. Aldo Imer e la dott.ssa Maria Grazia Caso. Questi hanno difatti accettato il mio invito a discutere, nella stupenda cornice del "Café Teatro San Carlo", le loro.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Vladimir Putin ha annullato la sua partecipazione ai negoziati di pace con l'Ucraina previsti a Istanbul il 15 maggio, delegando invece Vladimir Medinsky a rappresentare la Russia.

La Tavula è trazzera - Un mediterraneo di pace; “Il Mediterraneo mare di pace e fratellanza”; Salpa la nave della pace nel Mediterraneo con 200 giovani.

Premio Caravella del Mediterraneo, annunciati primi vincitori - Sono stati annunciati i primi vincitori del Premio "Caravella del Mediterraneo", il riconoscimento che ogni anno celebra figure di rilievo internazionale impegnate nella difesa della libertà, della pa ... Come scrive ansa.it

