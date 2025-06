Il medico licenziato dopo l'infarto durante il turno | Mandato via su due piedi dopo neppure un ‘come stai?'

Un episodio che solleva gravi interrogativi sul rispetto e la tutela dei professionisti sanitari. La vicenda di Marco Castellano, medico di 65 anni licenziato dopo aver affrontato un malore durante il turno, mette in luce le tensioni tra dedizione e sicurezza sul lavoro. Come può un sistema assicurare che i medici siano adeguatamente supportati, anche nei momenti più difficili? La risposta, forse, sta nel rivedere le regole per tutelare chi si dedica con passione alla cura degli altri.

"Sono stato licenziato senza neppure un 'come stai?' dopo un principio di infarto. Oltre al danno, anche la beffa'. A parlare è il medico 65enne Marco Castellano, licenziato dopo aver lasciato 8 minuti prima della fine del turno di lavoro il punto della Croce Verde con un principio di infarto in corso per farsi visitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: licenziato - infarto - medico - turno

Il medico teme un infarto e va via un po’ prima del turno: licenziato. Il caso del dottore cardiopatico e la Croce Verde di Jesolo - Una vicenda che scuote il mondo della sanità e mette in discussione le regole etiche e professionali.

«Rischiavo un infarto, non avevo scelta». La verità del medico licenziato per aver lasciato il turno a Jesolo Vai su X

"Licenziato per grave inadempienza”. Un medico della Croce Verde di Jesolo ha perso il lavoro per aver lasciato il suo posto otto minuti prima della fine del suo turno perché ha riconosciuto i sintomi di un infarto in atto ed è andato subito in ospedale per farsi c Vai su Facebook

Il medico licenziato dopo l'infarto durante il turno: Mandato via su due piedi, dopo neppure un 'come stai?'; Ha un infarto durante il turno e si allontana per un esame. Medico licenziato; Jesolo, medico si sente male e lascia il turno otto minuti prima della fine del turno: licenziato.

Il medico licenziato dopo l’infarto durante il turno: “Mandato via su due piedi, dopo neppure un ‘come stai?’ - A parlare è il medico 65enne Marco Castellano, licenziato dopo aver lasciato 8 ... Riporta fanpage.it

Jesolo, medico si sente male e lascia il turno otto minuti prima della fine del turno: licenziato - Il dottore, che ha già quattro stent coronarici, ha riconosciuto i sintomi di un infarto ed è andato in ospedale per fare un elettrocardiogramma. Si legge su repubblica.it