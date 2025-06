Il matrimonio di Jeff Bezos è solo l' ultimo problema per Venezia

È come se un sogno sfuggente si stesse trasformando in realtà quotidiana, mettendo a dura prova la fragile magia di Venezia. Tra eventi esclusivi e richieste sempre più stravaganti, la Serenissima si prepara a vivere un nuovo capitolo, tra glamour e criticità. Ma come può questa città unica mantenere il suo incanto, senza perdere di vista le sue radici? La risposta risiede in un equilibrio delicato, che richiede attenzione e rispetto per il suo patrimonio.

Tra ticket all'ingresso e l'imminente matrimonio di Jeff Bezos, che porterà a Venezia oltre 200 invitati vip per festeggiare per tre giorni, non si fa che parlare della Serenissima e degli spazi e motoscafi affittati per l'occasione. La trasformazione di Venezia in una bomboniera in cui passare un giorno o qualche ora o in cui bloccare tutto e sposarsi, è un processo che negli ultimi 10 anni ha preso un giro sempre più veloce. “È come se un palazzo di 6 piani ti scorresse davanti alla finestra, non vedi più niente, si oscura il Sole. Quando una nave da crociera passa in città fa spavento”. Oggi i racconti di chi vive a Venezia, anche senza considerare il matrimonio di Jeff Bezos, che terrà banco per un po', non sono più romantici e misteriosi, ma apocalittici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it