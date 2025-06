Il matrimonio aristocratico più chic del 2025 con la figlia dei duchi di Rutland che ha detto sì al visconte di Garnock

Un matrimonio da favola che ha incantato tutti gli ospiti, tra tradizione e glamour senza tempo. L’unione tra Lady Violet Manners e il Visconte di Garnock ha celebrato l’eleganza aristocratica nel cuore della campagna inglese, regalando un evento memorabile ricco di dettagli preziosi e stile impeccabile. Un matrimonio che, pur non essendo propriamente una nozze reali, ha saputo avvicinarsi alle grandi occasioni di un passato regale, lasciando tutti senza fiato.

N on è stato propriamente un royal wedding, ma ci è andato molto vicino. Sabato scorso, tra le torrette neogotiche del maestoso Belvoir Castle, nel cuore della campagna inglese, Lady Violet Manners ha detto "sì" a William James Lindesay-Bethune, Visconte di Garnock, in un matrimonio che ha il sapore delle grandi occasioni aristocratiche d'altri tempi. Dall'abito couture ricamato a mano al kilt scozzese dello sposo, fino alla tiara di diamanti di famiglia: ogni dettaglio ha trasformato questo evento in una pagina di stile e tradizione. Ma chi sono davvero i protagonisti di questa elegante unione nobiliare?

