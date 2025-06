Il mare calabrese è eccellente in 590 tratti Mancuso | Difendiamo insieme il nostro mare

Il mare calabrese continua a brillare, con 590 tratti di costa classificati come “acque eccellenti” dall’Arpacal. Un risultato che testimonia il nostro impegno collettivo per la tutela e la salvaguardia di questa meraviglia naturale. È il frutto di azioni concrete, della collaborazione tra istituzioni e cittadini, e della fermezza nel difendere il nostro patrimonio marino. Insieme, possiamo garantire un futuro sempre più sostenibile e pulito per il mare calabrese.

"I dati diffusi dall’Arpacal ci dicono che 590 tratti di costa calabrese sono stati classificati come “acque eccellenti”. È un risultato straordinario, frutto dell’impegno delle Istituzioni, della "tolleranza zero" della Regione per chi oltraggia il mare, dei cittadini e di chi ogni giorno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il mare calabrese è eccellente in 590 tratti, Mancuso: "Difendiamo insieme il nostro mare"

In questa notizia si parla di: mare - calabrese - tratti - eccellente

Revocato il divieto di balneazione nei tratti di mare di Montesilvano inibiti a causa degli sversamenti - Il divieto di balneazione nei tratti di mare di Montesilvano è stato revocato, dopo che le nuove analisi Arpa hanno confermato l’assenza di superamenti dei parametri di sicurezza.

Il weekend si avvicina… e torna "In Riva al Mare", il programma firmato LaC TV, in diretta ogni sabato e domenica dal Riva Restaurant! Nell’attesa della prossima puntata, riviviamo insieme i momenti più emozionanti della scorsa domenica: una puntata specia Vai su Facebook

Catanzaro guida la classifica del mare più pulito in Calabria: il 97% delle acque è eccellente; Cresce la qualità delle acque in Calabria: +23 tratti eccellenti in un anno; Il mare della Calabria è eccellente.

Calabria, 590 tratti di mare “eccellenti”: un patrimonio da difendere insieme - Il presidente del Consiglio regionale, Mancuso: le acque pulite sono una risorsa per la salute e motore per il turismo e lo sviluppo ... Da catanzaroinforma.it

Mancuso: "Secondo Arpacal 590 tratti di costa calabrese sono classificati come 'acque eccellenti'" - Il presidente del Consiglio regionale esorta a tutelare una risorsa vitale per la salute del nostro ecosistema ... Lo riporta reggiotv.it