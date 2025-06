Il manga che aveva previsto Fukushima | nuova profezia il 5 luglio altra catastrofe

Le premonizioni, spesso fra mistero e scetticismo, esercitano un fascino irresistibile sulla nostra mente. Quando una previsione si avvera, come quella del manga che aveva previsto la catastrofe di Fukushima o la possibile nuova tragedia del 5 luglio, il confine tra intuito e realtà si fa ancora più sottile. La domanda resta: possono davvero essere previsioni o sono solo suggestioni alimentate dalla nostra percezione? Scopriamolo insieme.

Le premonizioni, checché ne dicano gli scettici integrali, sono una cosa seria. Profezie auto-avveranti, suggestioni, sogni, intuizioni fulminee –la nostra vita è condizionata, plasmata anche da tutte queste cose. Quando poi – abbastanza di rado, per la verità – la premonizione fa centro, ecco che si sale di piano, alla profezia vera e propria. E lì, paradossalmente, il rischio di ciarlataneria sifa più concreto. Perché con i profeti le cose non sono molto cambiate dai tempi di Cristo: tantine giravano nei deserti della Giudea che annunciavano gli eventi più disparati trai quali, gettonatissima, la fine del mondo (se bisogna spararla, spariamola grossa), ma, almeno per chi ha fede nel Cristianesimo, uno solo lo era davvero.

Il 5 luglio, una profezia di Fukushima risalente a 25 anni fa ha catturato l'attenzione globale, alimentando timori e interrogativi sul futuro del Giappone.

La profezia contenuta in un manga fa scappare i turisti dal Giappone Una catastrofe annunciata, è quella che un noto fumettista nipponico avrebbe inserito in una sua opera recente, facendo scappare i turisti e portando alla cancellazione di voli e prenotazi

