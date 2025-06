Il Maestro che ha fatto sognare ogni ogni uomo | Roma celebra Ennio Morricone

Roma si prepara a vibrare di emozioni in occasione della celebrazione del leggendario Ennio Morricone, il maestro che ha fatto sognare generazioni con le sue note immortali. Quando la musica diventa leggenda, 100 coristi si uniranno per rendere omaggio al genio del cinema, ricordandoci che alcune melodie restano scolpite nel cuore per sempre. Una serata indimenticabile che trasformerà la città in un palcoscenico di emozioni senza tempo...

Quando la musica diventa leggenda: 100 coristi per il genio del cinema! C’è un momento nella vita di ogni uomo in cui una melodia ti attraversa l’anima e non ti abbandona più. Per molti di noi, quella melodia porta la firma di Ennio Morricone. Il 6 luglio 2025, Roma si prepara a vibrare di emozioni . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il Maestro che ha fatto sognare ogni ogni uomo: Roma celebra Ennio Morricone.

In questa notizia si parla di: ogni - uomo - roma - ennio

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma - Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

Un anziano di 80 anni ha percorso con l'auto un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza. È accaduto questa notte, intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenut Vai su Facebook

Attracco: sabato 8 febbraio all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”; Reggio Emilia, Teatro Valli: La “Notte Morricone” di Aterballetto; I funerali di Antonello Fassari, sulla bara la sciarpa della Roma: l'omelia, i discorsi e l'applauso fuori la Chiesa.

Morto Ennio Calabria, l'artista del colore e del sociale - interrogarsi sul significato della vita e sul destino dell'uomo, sempre con una forte attenzione al sociale e ai temi ... Lo riporta ansa.it

A Roma "Tutti in festa" con I Ricchi e Poveri - Per il Roma Summer Fest, alla Cavea del Parco della Musica, oltre due ore di musica ed energia. rainews.it scrive