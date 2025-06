il m5s supera definitivamente il limite al doppio mandato

Il Movimento 5 Stelle ha sancito un nuovo capitolo della sua storia, superando definitivamente il limite dei due mandati. Con un voto online degli iscritti che ha riscosso un’ampia partecipazione (51,8%), la decisione è stata chiara: i membri possono ora aspirare a un massimo di tre mandati. Questa svolta apre nuove opportunità e sfide per il futuro del movimento, segnando un passo importante verso una maggiore flessibilità e rinnovamento interno.

Il M5s ha definitivamente superato il limite dei due mandati. Il voto on line dell'assemblea degli iscritti si è chiusa ieri sera: il quesito sui mandati è stato approvato con 43.236 sì e 8.196 no, con un quorum del 51,8%. E' quanto si evince dai risultati pubblicati sul sito del Movimento. La regola principe prevede che i mandati non possano mai essere più di tre. Per raggiungere la soglia massima sono previste più strade. Una prevede che gli esponenti Cinque stelle con due legislature di fila alle spalle in Parlamento possano tornare di nuovo in campo solo dopo averne saltata una: è il cosiddetto stop and go. 🔗 Leggi su Quotidiano.net