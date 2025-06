Il M5s archivia Grillo e sfida il Pd | Fico potrà candidarsi in Campania

Il Movimento 5 Stelle si prepara a una svolta decisiva, archiviando Grillo e sfidando il Pd con nuove candidature in Campania. La “vecchia guardia” del M5S, tra cui Raggi, Crimi e Taverna, si rimettono in gioco, segnando un passo importante verso il futuro politico del movimento. Con le recenti modifiche allo statuto, il M5S dimostra di essere pronto a reinventarsi, puntando a consolidare la propria presenza e influenzare il panorama nazionale...

La "vecchia guardia" del Movimento 5 stelle è pronta per scendere di nuovo in campo per un terzo mandato. Da Virginia Raggi a Vito Crimi, passando per Paola Taverna e Roberto Fico. Cade uno degli ultimi totem di Beppe Grillo: la base del M5s ha approvato le modifiche allo statuto e al codice.

