Il look di Ezra Miller in Sardegna | torna sul red carpet con la gonna e l’anguria tra i capelli

Ezra Miller ha fatto il suo grande ritorno sul red carpet dopo tre anni di silenzio, sorprendendo tutti al Filming Italy Sardegna con un look audace e originale. Tra una gonna elegante e un'anguria tra i capelli, l'attore ha mostrato ancora una volta il suo stile inconfondibile, lasciando il pubblico senza parole. La sua scelta di look spazia tra eccentricità e raffinatezza, dimostrando che nel mondo del cinema lo stile non ha limiti. Continua a leggere.

