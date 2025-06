il Lions Got Talent incorona la cantante Chiara Lombatti

da un entusiasta conduttore, che ha guidato lo spettacolo tra emozioni e sorprese. Sul palco si sono susseguite performance straordinarie, culminate nell’incoronazione di Chiara Lombatti come vincitrice, confermando ancora una volta il talento e la passione dei giovani della Lunigiana. Un successo che evidenzia come l’arte possa unire, ispirare e spronare le nuove generazioni a brillare.

Si è riacceso sul palcoscenico del Teatro della Rosa il "Lions Got Talent", la sfida tra gli studenti degli istituti superiori della Lunigiana. Una kermesse organizzata dal Lions Club Pontremoli Lunigiana in cui giovani lunigianesi under 30 hanno avuto la possibilità di esprimersi con l'arte, la musica e il teatro. Una folta platea di pubblico e di concorrenti ha fatto da cornice al Talent patrocinato anche dal Comune di Pontremoli e presentato da Lorenzo Borrelli, che ha trasformato il palcoscenico in una vera e propria divertente corrida. La giuria era formata dal cantante lirico Alessandro Bazzali, dall'influencer Ambra Raza e dalle artiste Adeliana Viti e Denise Carletti.

