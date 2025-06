Il Lions Club di San Marco in Lamis rinnova le cariche sociali

Lions Club di San Marco in Lamis si prepara a un nuovo capitolo di leadership e impegno sociale. Lo scorso 21 giugno, presso l’Antica Piazzetta di San Giovanni Rotondo, si è svolta la cerimonia di passaggio delle cariche, un momento di grande entusiasmo e speranza. Le nuove cariche lionistiche, che guideranno il club dal 1° luglio al 30 giugno, promettono di rafforzare il nostro impegno nel territorio e nella solidarietà. Le cariche per il...

Il 21 giugno scorso presso l’Osteria Antica Piazzetta S. Giovanni Rotondo si è svolta la cerimonia del Passaggio delle Consegne tra la presidente uscente Emma Papa e il presidente entrante Armando Gismondi. Le cariche lionistiche sono annuali e vanno dal 1° Luglio al 30 Giugno. Le cariche per il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Lions Club di San Marco in Lamis rinnova le cariche sociali

In questa notizia si parla di: cariche - lions - club - marco

Premio Bartolo Longo al Lions Club Napoli Host con il Cardinale Crescenzio Sepe - Il Lions Club Napoli Host, guidato da Rossella Fasulo, ha ricevuto il prestigioso Premio Bartolo Longo – III Edizione, promosso dal Lions Club Pompei Host.

Ultima sera al Il Pane e le Rose con: Alessio, Marco, Micu e Roberto che si è improvvisato fotografo Si chiude anche quest'anno la prima vera festa dell'estate! Ci vediamo il prossimo anno Vai su Facebook

Il LIONS CLUB di San Marco in Lamis rinnova le cariche sociali, Gismondi nuovo presidente; Il Lions Club Imperia Host rinnova le cariche sociali e accoglie un nuovo socio; Marco Benesperi presidente Lions: Tanti progetti.

LIONS Il LIONS CLUB di San Marco in Lamis rinnova le cariche sociali, Gismondi nuovo presidente - Le cariche per il prossimo anno sociale sono: Presidente Armando Gismondi, Segretario Leonardo Bonfitto, Tesoriere Luigi Villani, Cerimoniere Pietro Villani. Come scrive statoquotidiano.it

Lions Club, eletto il consiglio direttivo. Marco Mastellari riconfermato al vertice - ha rinnovato la fiducia e riconfermato nelle cariche: Marco Mastellari presidente, Vincenzo Orsini segretario, Mario Veronesi ... Riporta ilrestodelcarlino.it