IL LIBRO DEI SEGRETI di Anna Mazzola | recensione

Immergetevi nell’atmosfera bruciante di Roma nel 1659 con “Il libro dei segreti”, il nuovo romanzo di Anna Mazzola. Tra intrighi, misteri e un’indagine avvolta nel veleno, l’autrice ci trasporta in un’epoca tumultuosa, fatta di segreti nascosti e verità pericolose. Un viaggio tra storia e suspense che cattura il lettore fin dalle prime pagine, rivelando i lati più oscuri della Città Eterna. Scopriamo insieme se questo affascinante racconto riesce a conquistare anche i palati più esigenti.

Anna Mazzola ci presenta il suo ultimo romanzo dal titolo Il libro dei segreti, edito da Giunti Editore e tradotto da Sara Congregati. L’autrice ci racconta una vera indagine condotta a Roma nel 1659, causata dal fatto che un cospicuo numero di uomini era morto a causa di un veleno potentissimo. Trama. Roma 1659. La capitale dello Stato Pontificio si sta riprendendo da un’ondata di peste che ha spazzato via parte della popolazione. Ma in città vi sono moltissimi uomini che continuano a morire e che presentano le stesse caratteristiche: il cadavere non si decompone come dovrebbe, e prima di spirare, tutti lamentano di dolori allo stomaco e al fegato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it